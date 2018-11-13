Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре

Испанский визовый центр на Калужской площади, закрытый сегодня по непредвиденным обстоятельствам, возобновил работу. Ранее "Интерфакс" сообщал, что в визовом центре Испании в Москве проходят следственные действия, проверяются ранее выданные визы.

"Генеральное Консульство Испании в Москве сообщает, что в испанском визовом центре обыск не проводился. Документы, которые были вывезены сегодня из визового центра - это документы, которые ежедневно передаются из визового центра в Консульство для рассмотрения визовых дел. В настоящий момент ситуация нормализовалась", - рассказали "РГ" в отделе печати Посольства Испании в России.

Испанский визовый центр на Калужской площади вновь открылся в 15 часов. Время работы будет продлено в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, чтобы принять всех граждан, которые были записаны на сегодня на подачу документов.

В январе-сентябре 2018 года Испанию посетили более миллиона туристов из России, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 год.