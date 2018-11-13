Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ

Заместитель губернатора Владимирской области по ЖКХ Лидия Смолина покинула занимаемый пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Указом губернатора Владимирской области В.В. Сипягина 13 ноября по собственной инициативе освобождена от занимаемой должности заместителя губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина, - сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.

Во Владимирской области продолжается череда отставок высокопоставленных чиновников. 12 ноября по соглашению сторон был освобожден от занимаемой должности директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Глеб Серегин. Также в связи с выходом на пенсию был уволен Сергей Невзоров, который отвечал за информатизацию, связь и телекоммуникации.

Несколькими днями ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего заместителя Михаила Колкова, курировавшего работу ведомств социального блока. Кроме того, были уволены Ренат Чагаев, отвечавший за вопросы строительства, а также первый заместитель Алексей Конышев, в ведении которого были промышленность и экономика.

Все уволенные руководители ранее трудились в команде прежнего губернатора региона Светланы Орловой.

После победы на губернаторских выборах в сентябре 2018 года бывший депутат регионального заксобрания Владимир Сипягин начал формировать свою команду.