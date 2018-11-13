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13.11.2018 15:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Названы регионы России с самыми дешевыми билетами в кино

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты Фонда кино проанализировали стоимость билетов в российских кинотеатрах. По данным рейтинга, дешевле всего сходить в кино в Омской области.

Фото: Предоставлено НТВ
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Средняя стоимость билета в кинотеатрах региона составляет всего 145 рублей. За 156 рублей также можно посетить киносеанс в Калмыкии, а за 164,5 рубля в Республике Алтай.

Самая высокая цена билета зафиксирована в Москве - за посещение киносеанса в столице придется заплатить 352 рубля 70 копеек. Одни из самых дорогих кинотеатров находятся на севере страны. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе билет в кино стоит 295 рублей 90 копеек, в а Чукотском автономном округе - 289 рублей 80 копеек. Однако, несмотря на дороговизну, жители северных регионов ходят в кино чаще других россиян. Заполняемость залов здесь одна из самых высоких.

- Посещаемость российских кинотеатров возросла до 4,7 млн зрителей благодаря праздникам, - сообщает Фонд кино. - Больше четверти билетов было продано на новинку "Богемская рапсодия".

Фильм-лидер уже посмотрело 1,33 млн зрителей с учетом превью. В ноябре россияне также охотно посещали фильмы "Чээкэ", "Веном", "МакКуин", "Сталкер", а также мультфильм "Смолфут".

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