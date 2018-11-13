Кировский районный суд Омска обязал экс-министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова выплатить 108 миллионов рублей в пользу городского бюджета. Это рекордная сумма, взысканная в регионе с высокопоставленного чиновника за ущерб, нанесенный местной казне.

С иском в суд обратился прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Ранее в отношении Меренкова было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

- С 2009 по 2012 годы Вадим Меренков не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства города Омска, переданного департаментом в аренду предприятию "ОмскВодоканал", - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - В результате бюджету был причинен крупный ущерб в 884 миллиона рублей.

Силовики утверждали, что именно бездействие Меренкова привело к увеличению износа арендованного имущества водопроводно-канализационного хозяйства. Однако впоследствии уголовное дело, связанное с махинациями с имуществом "ОмскВодоканала", прекратили в связи с истечением срока давности. Впрочем, закрытие дела не является реабилитирующим основанием, поэтому не освобождает подсудимого от последствий, в том числе и от возмещения ущерба. Прокуратура потребовала взыскать с экс-министра все недополученные казной 884 миллиона рублей. Но суд уменьшил сумму ущерба до 108 миллионов рублей.

Сможет ли Меренков расплатиться по исполнительному листу, пока неизвестно. Сейчас он отбывает срок в колонии по другому уголовному делу, опять же за причинение крупного ущерба Омску и Омской области. Помимо этого, в отношении погрязшего в долгах Меренкова возбуждено еще одно уголовное дело. Следователи подозревают, что по вине чиновника известная строительная организация на протяжении нескольких лет практически безвозмездно использовала городские земельные участки при осуществлении предпринимательской деятельности. Ущерб бюджету города в виде упущенной выгоды тянет на миллиард рублей.