Кадыров: Мальчик из Чечни сможет подтвердить рекорд по отжиманиям

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пятилетний Рахим Куриев, отжавшийся за несколько часов 4105 раз, стал кумиром миллионов мальчишек. Руководитель республики выразил уверенность в том, что мальчик сможет повторить мировой рекорд.

Как сообщала "РГ", Куриев в присутствии министра спорта ЧР Мусы Ханарикова установил за два часа 25 минут мировой рекорд по отжиманиям. Однако официально он пока не засчитан, так как, по некоторым данным, юный атлет отвлекался в процессе отжимания.

Тем не менее глава Чечни считает, что Рахим покорил весь мир и доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. "Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить. У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжаться по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения считать", - сказал Кадыров.

По его мнению, благодаря чеченскому рекордсмену начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего ровесника.

"Я поздравляю Рахима с первым прекрасным достижением", - добавил глава ЧР.