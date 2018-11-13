Один из почетных гостей и участников VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Эрве Буасьер, основатель интернет-ресурса Medici.tv, мирового лидера в сфере классической музыки с аудиторией около семи миллионов и валовым доходом около пяти миллионов евро в год, ответил на вопросы "РГ".

Для многих нет значимой разницы между контентом YouTube и Medici.tv...

Эрве Буасьер: Согласен, сегодня практически все можно найти в открытом доступе на YouTube. Но то, что там можно найти, зачастую - нелегальный и некачественный контент. Миссия Medici.tv в том, чтобы отобрать лучшее из того, что способна предложить классическая музыка, и представить публике возможность познакомиться с ней, помочь лучше понимать классику. И так, шаг за шагом, создать свой мир музыки. Мы стремимся сделать классическую музыку высокого качества доступной для всех. Россия нам интересна как огромная страна с богатой культурой и страстью к классической музыке.

Вы больше фанат классической музыки или новых технологий?

Эрве Буасьер: Классическая музыка - моя страсть. 25-30 лет назад звукозаписывающие компании были лучшим каналом популяризации музыки. Пластинки были первым глобальным музыкальным медиаканалом. Сегодня эту роль на себя взял интернет. Но это всего лишь инструмент. А суть нашей работы - мы находим исполнителей и события, которые нам нравятся, и делимся ими с аудиторией самым эффективным способом на сегодня.

Но контент в академической музыке стабилен - процент новых симфоний, концертов, опер и балетов ничтожен. О каком развитии жанра может идти речь?

Эрве Буасьер: Классический репертуар формируется столетиями. И, быть может, это странно для нашей быстро развивающейся эпохи. Но я убежден, что на ситуацию, во-первых, способны повлиять композиторы, создающие классику будущего. Поэтому Medici.tv серьезно поддерживает новых авторов. Например, Родиона Щедрина, на мой взгляд, одного из величайших русских композиторов, чью музыку уже отлично исполняют во всем мире. Или Пьера Булеза, сочинения которого долгое время считались слишком "сложными", а теперь люди более открыты для его музыки. Для появления новых признанных гениев нужно время. Наша задача - открыть их публике. Во-вторых, на классический контент сильное воздействие оказывают исполнители.

Вы имеете в виду обращение к стилю типа crossover или решение более трудных задач?

Эрве Буасьер: Оба пути возможны. Паваротти, поющий со Стингом, - эффективный способ привлечения внимания. Второй путь - исполнить Чайковского так, чтобы это стало популярным. К примеру, когда мы делали концерт FIFA на Красной площади, весь репертуар был абсолютно классическим, а его прямую трансляцию посмотрели 40 тысяч человек. Так что ты или меняешь репертуар, или его подачу. Мы выбираем второе. Обратите внимание, как часто рекламщики используют сегодня классическую музыку. Человек смотрит рекламу и слышит восхитительного Прокофьева, Россини или Верди. Есть шанс, что это приведет человека к классической музыке.

Нашу трансляцию конкурса имени Чайковского посмотрели 12 миллионов! Это значит, что Чайковский суперпопулярен и Россия очень интересна миру, несмотря на различные политические нюансы.

Конкуренция в интернете очень высока, как это сказывается на работе Medici.tv?

Эрве Буасьер: Рынок процветает, значит и Medici.tv процветает. То, что многие театры, фестивали, оркестры и конкурсы организуют собственное стриминговое вещание - большая возможность для нас. Мы партнерствуем более чем с двадцатью организациями, среди которых есть и сайт Московской филармонии. Нам интересна ее акция "Виртуальный концертный зал", афишу которого Мedici.tv могло бы обогатить уникальными программами из своего архива. В сотрудничестве мы должны использовать все варианты. Так у Medici.tv больше шансов отхватить свой кусок пирога. У большинства людей не так много свободного времени. Им нужно одно место, в котором они быстро найдут именно то, что им нужно, и в отличном качестве.

Все расходы покрывает ежемесячная подписка в 10 евро?

Эрве Буасьер: Нет, конечно. Также нам приносит неплохой доход образовательная платформа, созданная нами для музыкальных школ, университетов и библиотек. Сегодня каталог Мedici.tv обладает богатейшим собранием, более 2500 программ.

Не потакаете ли вы лени? Куда проще включить компьютер и устроиться на диване, нежели купить билет и отправиться в театр или на концерт...

Эрве Буасьер: Надеюсь, что нет. Например, в дирекции фестиваля в швейцарском Вербье мне говорят, что многие покупают билеты на фестивальные концерты, посмотрев их записи на Medici.tv.