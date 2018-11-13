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13.11.2018 10:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржцы услышат "Мессу" Россини на гармониуме

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В концертном зале Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова 15 ноября прозвучит "Маленькая торжественная месса" Россини. Исполнять ее будут солисты, хор, задействованы два фортепиано и редкий инструмент гармониум.

Как сообщают в самой консерватории, концерт приурочен к VII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму. На сцене будут как представители Санкт-Петербургской консерватории, так и консерватории Джоаккино Россини из итальянского города Пезаро.

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Гармониум - это музыкальный инструмент с клавишами, металлическими регистрами и педалями. Иногда он заменяет орган.

Партию органа на гармониуме исполнит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий. За первым и вторым фортепиано будут профессора консерватории Пезаро Людовико Браманти и Лоренцо Бавай.

Также в рамках международного культурного форума 16 ноября в Колонном зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета пройдет концерт сводного студенческого оркестра Санкт-Петербургской консерватории и Университета музыки и театра Граца из Австрии.

Кстати, мероприятие приурочено к перекрестному году музыки России и Австрии. Посетители услышат "Маленькую ночную серенаду" Моцарта, "Серенаду для струнного оркестра" Чайковского и "Камерную симфонию для струнного оркестра" Шостаковича. Дирижер - ректор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Фото: Автор фото Ойген фон Арб
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Кроме того, в самой консерватории 16 ноября открывается выставка-презентация "Культурное наследие России: звуки, образы, письмена". На стендах будут представлены певческие манускрипты XVI-XIX веков из собрания отдела рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Одним из знаковых моментов культурного форума обещает стать IX Международная конференция "Актуальные проблемы развития профессионального музыкального образования", которая пройдет с 15 по 17 ноября на базе консерватории. На заседания, семинары и мастер-классы планируют приехать ведущие специалисты музыкального образования из многих стран мира.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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