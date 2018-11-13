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13.11.2018 15:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Смольный объяснил, как на складах испортились лекарства на 333 млн

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Отсутствием законодательной базы и невостребованностью медикаментов комитет по здравоохранению Смольного объяснил то, что лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан, испортились на складах. Среди препаратов были лекарства, применяемые при онкологических заболеваниях, диабете, рассеянном склерозе.

Согласно релизу комитета по здравоохранению Смольного, всего на центральной фармацевтической базе города были обнаружены препараты с истекшим сроком годности на 333,36 миллиона рублей. Все эти лекарства закупались с 2008 по 2017 годы.

Пациентка отсудила у клиники 400 тысяч за некачественное протезирование

Препараты на 230 миллионов рублей поступили в Петербург по линии Минздрава в рамках программы "Семь высокозатратных нозологий". Все эти лекарства были закуплены по утвержденным в министерстве заявкам, которые составляют главные внештатные специалисты городского комитета по здравоохранению.

При этом в комитете отмечают, что потребность города в ряде препаратов, например, применяемых при рассеянном склерозе, уменьшилась. Чиновники объясняют это тем, что ряд пациентов жаловались на плохую переносимость лекарств и на появление более современных методов терапии. Как следствие, препараты, закупленные фармбазой, оказались невостребованными, однако контракты, которые заключались с поставщиками, не предусматривали возврат медикаментов. Кроме того, нет алгоритма, который позволял бы списывать просроченные лекарства. Поэтому их и вынуждены были хранить на складах.

В комитете по здравоохранению Смольного говорят, что такая же ситуация и с препаратами, которые применяются при лечении онкогематологических заболеваний. В ведомстве отмечают: из-за побочных эффектов эти лекарства в самых больших дозировках оказываются невостребованными. К слову, эти лекарства достаточно дороги, цена достигает 25 тысяч рублей за упаковку.

Сейчас комитет по здравоохранению ведет переговоры с рядом фармпроизводителей о замене препаратов с истекшим сроком годности на более "свежие".

Напомним, накануне прокуратура Санкт-Петербурга обнародовала результаты проверки в центральной фармацевтической базе города. Именно оттуда по договоренности с комитетом по здравоохранению аптеки получают лекарства для льготных категорий граждан.

Пациентка отсудила у клиники 400 тысяч за некачественное протезирование

Надзорное ведомство заинтересовалось базой не просто так: в прокуратуру поступили многочисленные обращения от горожан, которые жаловались, что не могут получить льготные лекарства. Кому-то не выписывали рецепт, где-то люди рецепт все же получали, но нужный препарат в аптеках им не выдавали. Всего, по данным городской прокуратуры, в Петербурге сейчас 670 таких "отсроченных" рецептов по самым разным заболеваниям.

В то же самое время, когда люди вынужденно обходились без льготных лекарств, медикаменты находились на центральной фармацевтической базе города. По результатам проверки в прокуратуре Петербурга намерены дать принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению, который в данной истории выполнял координирующую функцию.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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