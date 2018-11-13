Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу

В ближайшую пятницу горсовет Симферополя планирует утвердить кандидатуры новых заместителей главы администрации. Об этом сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.

Завтра депутаты на заседании сессии намерены возложить полномочия врио главы администрации города на бывшего вице-спикера республиканского парламента Наталью Маленко. После чего начнется формирование новой команды.

- В пятницу, скорее всего, состоится сессия, где мы будем утверждать всех заместителей, с которыми она будет работать, - рассказал Агеев. - Также в пятницу объявим конкурс на замещение должности главы администрации.

При этом Агеев добавил, что в связи с уходом в отставку с поста мэра Игоря Лукашева его заместители также написали заявления об увольнении. Впрочем, не факт, что все они будут подписаны. По словам Агеева, кого оставить, а кого - нет, решит Маленко.

Напомним, Игорь Лукашев написал заявление об увольнении с поста градоначальника в минувшую пятницу по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Примеру мэра Аксенов рекомендовал последовать его заместителям. Причиной стали коммунальный и транспортный коллапс в городе. Завтра депутаты официально примут отставку Лукашева.