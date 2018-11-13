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13.11.2018 14:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В ближайшую пятницу горсовет Симферополя планирует утвердить кандидатуры новых заместителей главы администрации. Об этом сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
Вице-спикер Госсовета Крыма станет мэром Симферополя

Завтра депутаты на заседании сессии намерены возложить полномочия врио главы администрации города на бывшего вице-спикера республиканского парламента Наталью Маленко. После чего начнется формирование новой команды.

- В пятницу, скорее всего, состоится сессия, где мы будем утверждать всех заместителей, с которыми она будет работать, - рассказал Агеев. - Также в пятницу объявим конкурс на замещение должности главы администрации.

При этом Агеев добавил, что в связи с уходом в отставку с поста мэра Игоря Лукашева его заместители также написали заявления об увольнении. Впрочем, не факт, что все они будут подписаны. По словам Агеева, кого оставить, а кого - нет, решит Маленко.

Напомним, Игорь Лукашев написал заявление об увольнении с поста градоначальника в минувшую пятницу по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Примеру мэра Аксенов рекомендовал последовать его заместителям. Причиной стали коммунальный и транспортный коллапс в городе. Завтра депутаты официально примут отставку Лукашева.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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