Ростовские полицейские мобилизованы на расчистку трассы М-4 "Дон"

В Ростовской области из-за снегопада, который продолжается вторые сутки, осложнилась транспортная обстановка на федеральной трассе М-4 "Дон".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и ремонтом дорожного полотна в настоящее время затруднено движение транспорта на участке автодороги с 1002 по 1015 километры", - говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

К расчистке автомобильных заторов привлечена спецтехника и сотрудники ГИБДД. В связи со снегопадом, работники полиции обратились к местным водителям с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, что 12 ноября из-за выпавшего первого снега оказалось парализовано движение транспорта в Ростове-на-Дону и показатель пробок достиг максимальной отметки в 10 баллов.