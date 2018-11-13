Экс-сотрудница челябинской ИК-5 заявила о рукоприкладстве начальника

В Челябинской области разгорелся очередной скандал, связанный с нарушением прав сотрудницы правоохранительных органов. Капитан внутренней службы, бывшая сотрудница охраны челябинской ИК-5 Екатерина Шакурова сообщила о том, что ее избил непосредственный начальник. В ГУФСИН региона эту информацию уже опровергли, разместив официальное сообщение на сайте ведомства.

Видеообращение Шакуровой к главам Следственного комитета Александру Бастрыкину и ФСИН Геннадию Корниенко появилось на Youtube в понедельник. По словам экс-сотрудницы, ее несколько раз незаконно увольняли со службы из-за конфликта с руководством. Причем дошло до рукоприкладства: непосредственный начальник избил ее в кабинете в присутствии вышестоящего руководителя. И никто из виновных в этом не до сих пор не наказан. Поскольку уголовное дело по статье 116 "побои" было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

"Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, не соответствуют действительности", - сообщили в ГУФСИН региона.

По данным ведомства, она с 2006 по 2016 служила в отделе охраны 5-й исправительной колонии. В мае 2015 года была инициирована служебная проверка по факту неисполнения ей должностных обязанностей начальника караула, по итогам которой принято решение об увольнении.

В сентябре 2015 года после двух судебных разбирательств ее восстановили на службе. А в августе 2016 года вновь уволили в связи с окончанием контракта. После чего женщина вновь попыталась восстановиться на работе. Однако на этот раз Центральный суд Челябинска, а за ним и апелляционная инстанция Челябинского областного суда ей отказали.

Кстати

За неделю это уже второй скандал, связанный с откровениями бывших сотрудниц правоохранительных органов. Несколькими днями раньше о домогательствах со стороны руководства, ставших причиной увольнения, заявила экс-сотрудница ППС УМВД Челябинска. Однако совместная служебная проверка управления собственной безопасности и инспекции по личному составу ГУ МВД региона подтверждения этим фактам не нашла.