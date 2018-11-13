Свердловский облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор по делу о ДТП с участием известного российского драматурга Николая Коляды.

Напомним, вечером 10 июля 2017 года Коляда ехал на Renault Duster по дублеру Сибирского тракта. По данным правоохранительных органов, режиссер превысил скорость, при этом на машине были разные шины, а на дороге велись ремонтные работы. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что мужчина не справился с управлением, из-за чего ехавший следом за ним Hyundai Santa Fe отбросило на обочину, а затем - в дерево. В результате ДТП пассажир корейского кроссовера получил перелом грудных позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ).

По решению Кировского районного суда Екатеринбурга драматург был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Также его обязали выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч рублей.

"Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. В апелляции он просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу", - передает пресс-служба инстанции.