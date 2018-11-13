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13.11.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловский облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор по делу о ДТП с участием известного российского драматурга Николая Коляды.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Напомним, вечером 10 июля 2017 года Коляда ехал на Renault Duster по дублеру Сибирского тракта. По данным правоохранительных органов, режиссер превысил скорость, при этом на машине были разные шины, а на дороге велись ремонтные работы. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что мужчина не справился с управлением, из-за чего ехавший следом за ним Hyundai Santa Fe отбросило на обочину, а затем - в дерево. В результате ДТП пассажир корейского кроссовера получил перелом грудных позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ).

По решению Кировского районного суда Екатеринбурга драматург был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Также его обязали выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч рублей.

"Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. В апелляции он просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу", - передает пресс-служба инстанции.

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