Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз

Росавтодор выпустил методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на официальном сайте. Как отмечается, асфальт рабочим разрешается укладывать в том числе в погодных условиях, когда температура окружающего воздуха находится в интервале от 5 до минус 10 градусов или имеет место выпадение осадков в виде дождя или снега.

Есть ряд указаний для работы в сложных погодных условиях. В первую очередь, речь идёт о предварительной очистке основания от уплотненного снега и льда. Очистку рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, а также плужными снегоочистителями. При слое снега и льда более 4 сантиметров предварительную очистку рекомендуется вести в два приема: первичную грубую очистку - плужными и плужно-щеточными снегоочистителями, вторичную - ножом автогрейдера. После предварительной очистки основания от льда и снега в ту же смену производят россыпь химикатов. В конце смены очищают основание от остатков растаявшего льда механическими щетками.

При выпадении осадков в виде дождя и снега допускается их укладка на предварительно подготовленное основание. Основание рекомендуется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или жидким битумом.

При выпадении обильных осадков (более 5 миллиметров) производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается. Как отмечается на сайте Росавтодора, текст методических указаний носит исключительно рекомендательный характер.