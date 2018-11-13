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13.11.2018 17:21
Рубрика: Дороги

Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Росавтодор выпустил методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на официальном сайте.  Как отмечается, асфальт рабочим разрешается укладывать в том числе в погодных условиях, когда температура окружающего воздуха находится в интервале от 5 до минус 10 градусов или имеет место выпадение осадков в виде дождя или снега.

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Есть ряд указаний для работы в сложных погодных условиях. В первую очередь, речь идёт о предварительной очистке основания от уплотненного снега и льда. Очистку рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, а также плужными снегоочистителями. При слое снега и льда более 4 сантиметров предварительную очистку рекомендуется вести в два приема: первичную грубую очистку - плужными и плужно-щеточными снегоочистителями, вторичную - ножом автогрейдера. После предварительной очистки основания от льда и снега в ту же смену производят россыпь химикатов. В конце смены очищают основание от остатков растаявшего льда механическими щетками.

При выпадении осадков в виде дождя и снега допускается их укладка на предварительно подготовленное основание. Основание рекомендуется заранее обработать, до выпадения осадков, битумной эмульсией или жидким битумом.

При выпадении обильных осадков (более 5 миллиметров) производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается. Как отмечается на сайте Росавтодора, текст методических указаний носит исключительно рекомендательный характер.

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