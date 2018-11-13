Россию посетят спикер сената Италии и председатель палаты депутатов

В Россию с рабочими визитами прибудут спикер сената Италии Мария Элизабетта Казеллати, а также председатель палаты депутатов Роберто Фико.

"Россию посетят председатель итальянского сената Казеллати, перед этим председатель палаты депутатов с большой парламентской комиссией", - сообщил в ходе пресс-конференции глава итальянской дипмиссии в РФ Паскуале Терраччано.

Напомним, что в конце октября президент России Владимир Путин принял в Кремле итальянского премьера Джузеппе Конте. После состоявшихся переговоров Конте рассказал, что ожидает визит главы РФ в Италию.