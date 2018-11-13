Самую мощную версию Volkswagen T-Roc показали на видео

Volkswagen провел испытания сверхмощной модификации кроссовера T-Roc на Нюрбургринге. Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале Automotive Mike.

Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором от модели Golf R, где 16-клапанный четырехцилиндровый агрегат выдает нешуточные 300 л.с., ускоряя "пятидверку" до "сотни" всего за 5,1 секунды с механической коробкой передач и за 4,9 с "роботом" DSG. Сколько "сняли" с двигателя "заряженного" T-Roc, не уточняется. Однако очевидно, что специалисты Volkswagen тестируют самое мощное исполнение кроссовера, который обзаведется полным приводом и спортивными настройками подвески. Ожидается, что такой автомобиль назовут T-Roc R, он дебютирует в 2019 году.

Очевидно, что T-Roc R получит доработанный экстерьер и интерьер, скрытые на снимках камуфляжем. Тем не менее эксперты предполагают, что внешние изменения будут минимальными. Появится более мощный аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и выхлопная система.

Напомним, что стандартная версия компактного кроссовера T-Roc дебютировала в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль рассчитан на молодую аудиторию.

Базовый вариант оснащается 1-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором, развивающим 115 л.с. Доступны также варианты с четырехцилиндровыми бензиновыми турбоагрегатами TSI объемом 1,6 и 2 литра мощностью 150 л.с. и 190 л.с., а также 1,6-литровый 115-сильный и 2-литровый (150 л.с. и 190 л.с.) турбодизели. Привод предусмотрен как передний, так и полный. Трансмиссия - 6- ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.