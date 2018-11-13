Скончался народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок

На 81-м году жизни скончался известный советский композитор Игорь Лученок. Его уход - огромная потеря для национальной культуры Беларуси. Ему недавно исполнилось 80 лет. В Белгосфилармонии недавно прошел его юбилейный концерт. Его "звезда" горит на Алле славы "Славянского базара в Витебске".

Без песен Игоря Лученка невозможно представить советскую и белорусскую эстраду. Его песни: "Алеся", "Журавли над Полесьем летят", "Зачарованая", "Спадчына", "Вероника"...

Однажды на Полесье ветеран Великой отечественной войны сыграл ему на аккордеоне "Майский вальс": Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай"... "Эту песню, - сказал он, - слушал в 45-м в Праге". Лученок уточнил, что песня написана им, но ветеран стал настаивать, что песня народная.

Игорь Лученок - автор гимна Союзного государства. А еще Игорь Лученок с Николаем Добронравовым написал песню: "Я судьбу предсказать не берусь, наша жизнь - это радость и грусть, если ты в моем сердце, Россия, значит, в сердце моем Беларусь".

Жанр песни был ведущим, но не единственный в творчестве Лученка. 26 его произведений исполнили "Песняры".

Он закончил три консерватории: ленинградскую, московскую, минскую. Его учили Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников. У него есть не только баллады и песни, но и симфонические произведения - "Неизвестный солдат", "Курган", "Гусляр". Его песня о Брестской крепости, написанная в 1972 году, когда открывался Брестский мемориал, признана лучшей.

Между тем



Прощание с Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров. Похоронят композитора на Московском кладбище.