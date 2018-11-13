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13.11.2018 08:15
Рубрика: В мире

СМИ: США могут возобновить крупные военные учения с Южной Кореей

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Несмотря на заявления президента США о хорошем состоянии американо-северокорейских отношений, Вашингтон в следующем году собирается возобновить проведение крупномасштабных совместных с Южной Кореей учений, которые сильно раздражали КНДР. Маневры пройдут в случае "отсутствия прогресса в процессе денуклеаризации Пхеньяна".

Фото: Олег Кирьянов/Российская газета Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
КНДР и США возобновили политику угроз

В этом случае неизбежно произойдет новый виток обострения ситуации в регионе. Об этом заявили японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как сообщило японское информагентство "Киодо", ссылаясь на слова представителя правительства своей страны, США уведомили Токио, что в следующем году возобновят совместные крупномасштабные американо-южнокорейские маневры, которые отменили в этом году ради создания благоприятной обстановки для диалога с КНДР. Представители Вашингтона пояснили японцам, что учения пройдут, "если не будет прогресса в процессе отказа КНДР от ядерного оружия".

Ранее США заявили, что до 1 декабря текущего года официально сообщат о графике маневров в 2019 году. Как считают японские эксперты, высока вероятность, что США решат возобновить учения Key Resolve, которые они регулярно проводили с южнокорейцами в феврале.

Это почти гарантированно приведет к новому витку напряженности в регионе и может заставить Пхеньян отказаться от своих обещаний прекратить запуски баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Южная Корея получила образцы грунта с ядерного полигона КНДР

Тогда неизбежен очередной раунд противостояния США и КНДР, как это было в 2016-2017 годы. С другой стороны, не факт, что власти Южной Кореи, которые настроены на улучшение межкорейских отношений, поддержат инициативу Вашингтона.

Эксперты же прогнозируют, что Пхеньян вряд ли так легко откажется от своих ракетных и ядерных арсеналов. Кроме того, в настоящий момент США и Северная Корея временно прекратили переговоры, не сумев уменьшить расхождения в позициях.

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