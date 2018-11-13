Студенты смогут получать пенсию по утрате кормильца и за рубежом

Российским студентам, потерявшим кормильца, например отца, будут платить пенсию по утрате кормильца, даже если они будут обучаться за рубежом. До окончания учебы, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Закон, подписанный президентом, вносит изменения в законодательство в части признания нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, которые обучаются очно по основным программам в образовательных учреждениях, в том числе иностранных и расположенных за рубежом. Получать пенсию они будут до тех пор, пока не закончат учебу, но не дольше, чем до достижения 23 лет. При этом способ поступления в учебное учреждение за границей - самостоятельно или по направлению в соответствии с международными договорами России - не имеет значения.

Молодые люди должны ежегодно подтверждать факт очного обучения. Такая норма нужна, чтобы контролировать правомерность предоставления им пенсии по потере кормильца.