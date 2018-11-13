Студенты смогут получать пенсию по утрате кормильца и за рубежом

Новости

Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
На Кубани при пожаре погибли женщина и двое детей 18:05
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 17:57
Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии 17:56
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма 17:50
Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3% 17:48
На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых 17:48
Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную 17:47
Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал" 17:42
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме 17:26
Названы города, где покупают больше всего новых автомобилей 17:26
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз 17:21
В Новороссийске ФСБ закрыла подпольный игровой клуб 17:19
Видео: пять главных песен Игоря Лученка 17:17
Следователи возобновили дело об убийстве Игоря Талькова 17:11
Власти Москвы рассказали про дальнейшее развитие социальной политики 17:01
На Дону развернут 200 пунктов обогрева для помощи водителям 16:58
"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой 16:57
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре 16:55
ТНТ-PREMIER покажет комедийный сериал "Год культуры" 16:53
В Кремле прокомментировали отсутствие Путина и Медведева в стране 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 17:20
Рубрика: Общество

Учись где хочешь

Студенты смогут получать пенсию по утрате кормильца и за рубежом
Текст: Марина Гусенко
Российским студентам, потерявшим кормильца, например отца, будут платить пенсию по утрате кормильца, даже если они будут обучаться за рубежом. До окончания учебы, но не дольше, чем до достижения 23 лет.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Выплату пособий на детей предложили продлить до трех лет

Закон, подписанный президентом, вносит изменения в законодательство в части признания нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, которые обучаются очно по основным программам в образовательных учреждениях, в том числе иностранных и расположенных за рубежом. Получать пенсию они будут до тех пор, пока не закончат учебу, но не дольше, чем до достижения 23 лет. При этом способ поступления в учебное учреждение за границей - самостоятельно или по направлению в соответствии с международными договорами России - не имеет значения.

Молодые люди должны ежегодно подтверждать факт очного обучения. Такая норма нужна, чтобы контролировать правомерность предоставления им пенсии по потере кормильца.

Общество Образование Экономика Пенсии и пособия Президент Канцелярия Законопроекты и комментарии Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре
Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз