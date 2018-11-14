Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

В абзаце третьем пункта 3 части первой статьи 29 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 2001, N 7, ст. 610; 2002, N30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 30, ст. 3288; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N41, ст. 6190) слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить.

Статья 2

Внести в пункт 42 статьи 20 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 2012, N 53, ст. 7594; 2013, N 27, ст. 3466; 2014, N 30, ст. 4217) следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить;

2) в абзаце третьем слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 16, ст. 1823; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2011, N 1, ст. 16; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3945; N 30, ст. 4442; 2018, N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) в абзаце десятом статьи 2 слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить;

2) в подпункте 1 пункта 5 статьи 71 слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить;

3) в подпункте 1 пункта 3 статьи 8 слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 1, ст. 5; N 22, ст. 3091; 2018, N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 10 слова "если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации," исключить;

2) статью 21 дополнить частью 191 следующего содержания:

"191. Выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, достигшим возраста 18 лет и обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных за пределами территории Российской Федерации, производится при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта обучения по очной форме обучения по указанным образовательным программам в этих организациях.";

3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) несоблюдения лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшим возраста 18 лет и обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной за пределами территории Российской Федерации, условия, предусмотренного частью 191 статьи 21 настоящего Федерального закона, - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок подтверждения факта обучения.";

4) в пункте 2 части 1 статьи 25 слова "с пунктами 1, 3, 5 и 6 части 1" заменить словами "с пунктами 1, 3, 5, 6 и 7 части 1".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин