Таджикистан опроверг информацию о сорванной атаке на военную базу РФ

Государственный комитет нацбезопасности Таджикистана официально опроверг появившиеся в местных СМИ утечки о том, что на российскую 201-ю военную базу в республике готовилось покушение, которое было успешно предотвращено.

"Эта информация неверна. Мы никого не задерживали, такой теракт не готовился", - заявил руководитель пресс-службы ведомства Дильшод Абдуалимов порталу "Азия-Плюс". Этот комментарий появился спустя некоторое время после сообщений таджикского "Радио Свобода" о том, что силовики республики раскрыли группу боевиков, примкнувших к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ), которые планировали нападение на комендатуру российской 201-й военной базы в Душанбе. Радиостанция ссылалась на утечки из источников близких к следствию. Якобы по этому делу были задержаны 12 человек, сейчас их допрашивают.

Между тем собеседник ТАСС в силовых структурах подтвердил агентству, что охрана военной базы и других объектов была усилена, вплоть до введения режима антитеррора. Напомним, что в настоящее время подразделения воинской части вооруженных сил РФ дислоцированы как в таджикской столице, так и в городе Курган-Тюбе в соответствии с двусторонним соглашением, которое определяет срок действия базы до 2042 года. Ее целью является поддержание стабильности военно-политической обстановки в регионе. Официальных заявлений с российской стороны пока не последовало.