Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке. В преддверии двухлетней годовщины ареста экс-чиновник написал письмо в News.ru.

"Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна, - сообщил Улюкаев, находящийся в исправительной колонии №1 в Тверской области. - Библиотека здесь хорошая - более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики - Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров - академические издания 30-50-х годов прошлого века".

Физическую форму бывший министр поддерживает "обыкновенной зарядкой на свежем воздухе". Осужденный приседает, делает наклоны, отжимания. "С йогой сейчас похуже - негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю", - написал он.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. Его осудили по части 6 статьи 290 УК РФ на восемь лет колонии строгого режима.