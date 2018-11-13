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13.11.2018 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке. В преддверии двухлетней годовщины ареста экс-чиновник написал письмо в News.ru.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна, - сообщил Улюкаев, находящийся в исправительной колонии №1 в Тверской области. - Библиотека здесь хорошая - более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики - Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров - академические издания 30-50-х годов прошлого века".

Физическую форму бывший министр поддерживает "обыкновенной зарядкой на свежем воздухе". Осужденный приседает, делает наклоны, отжимания. "С йогой сейчас похуже - негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю", - написал он.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. Его осудили по части 6 статьи 290 УК РФ на восемь лет колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Уголовное дело Алексея Улюкаева
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