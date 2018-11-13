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13.11.2018 22:42
Рубрика: Легковые авто

В России подорожали почти все модели Mitsubishi

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Mitsubishi Eclipse Cross. Фото: Юрий Зубко/ РГ
Mitsubishi Eclipse Cross. Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания Mitsubishi подняла цены практически на весь свой модельный ряд в России. Эксперты "Автостата" выяснили, что автомобили японской марки, за исключением внедорожника Pajero, прибавили в цене от 20 до 100 тысяч рублей.

Так, компактный кроссовер ASX с 2-литровым мотором подорожал до 1 445 000 рублей. 

Outlander в обновленной и дорестайлинговой версии подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь этот автомобиль можно купить от 1 659 000 рублей (дорестайлинговая версия продается от 1 609 000 рублей). 

Фото: Борис Захаров
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За стильный кроссовер Eclipse Cross теперь нужно выложить от 1 429 000 до 2 198 000 рублей.

Pajero Sport во всех шести комплектациях подорожал на 20 - 100 тысяч рублей. Его можно приобрести за 2 339 000 рублей. 

Пикап L200 2018 производственного года вырос в цене на 20 тысяч рублей в трех комплектациях из пяти и сейчас стоит от 1 879 000 до 2 488 000 рублей.

Кстати, совсем скоро в России появится обновленный пикап L200. "РГ" уже познакомилась с этим автомобилем. 

Ранее Mitsubishi поднимала цены на автомобили в сентябре. Тогда ASX и Pajero Sport подорожали на 10 - 100 тысяч рублей во всех своих комплектациях.

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#Mitsubishi