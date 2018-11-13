В России рухнули цены на самый дешевый iPhone XR

Смартфон iPhone XR, продажи которого стартовали в России в конце октября (на месяц позже iPhone XS и XS Max), спустя две с половиной недели заметно упал в цене, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Маркет".

В настоящее время базовую 64-гигабайтную модификацию новинки, оснащенной безрамочным LCD-экраном и одинарной камерой, можно приобрести по цене от 56 тысяч рублей, в то время как на старте продаж он стоил 65 тысяч рублей. Примерно за эту же сумму новинку и сейчас можно приобрести у крупных ритейлеров.

iPhone XR стал самым дешевым смартфоном в линейке Apple 2018 года. От более дорогих iPhone XS и XS Max его отличают одинарная камера (без двукратного оптического зума, но с поддержкой портретного режима), ЖК-экран вместо AMOLED, а также яркие цвета корпусов.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем, процессором Apple A12 Bionics и системой Face ID и беспроводной зарядкой.