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В Сети появились изображения нового смартфона Huawei P30 Pro

13.11.2018,  
13:40
Текст:  Владимир Болотин
В Сети появились первые подробности и изображения будущего флагмана Huawei. Пока неясно, какое имя получит смартфон в реальности, но инсайдеры уже окрестили его P30 Pro.
Фото: igeekphone.com /twitter.com Фото: igeekphone.com /twitter.com
Фото: igeekphone.com /twitter.com

Первые рендеры основаны на утечках, и на них видно, что 6,5-дюймовый экран получит полную безопасность: края будут закруглены и уходить на боковые грани, вверху предусмотрен вырез под камеру, динамик и датчики. Ожидается, что экран будет занимать более 91% площади передней панели, в него будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Базироваться новинка будет на последней разработке Huawei - процессоре Kirin 980, графический процессор Mali и нейропроцессор. Об объеме оперативной и встроенной памяти пока нет данных.

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Смартфон получит тройную камеру с оптикой Leica. Объективы будут расположены вертикально в ряд в центре задней панели. Матрицы получат разрешение 41+12+21 МП, камера обзаведется 10-кратным оптическим зумом.

Устройство снабдят аккумулятором емкостью 4050 мАч с поддержкой технологий быстрой и беспроводной зарядки и также беспроводной зарядки других устройств, как у Mate 20 Pro.

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