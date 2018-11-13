Видео: пять главных песен Игоря Лученка

Народный артист СССР, один из самых известных и популярных композиторов советской эпохи Игорь Михайлович Лученок скончался 12 ноября в Минске в возрасте восьмидесяти лет.

Лученок, окончивший Белорусскую государственную консерваторию и аспирантуру Московской консерватории имени Тихона Хренникова, был одаренным и разножанровым артистом, одинаково умело и гармонично работавший и в симфонических форматах, и в камерных: на его счету сонаты, кантаты, фортепианные пьесы и вокальные циклы, струнные квартеты, музыкальные фантазии на национальные белорусские темы и музыка к кинофильмам. Но наиболее плодовит, востребован и ценен слушателями Лученок был как песенник - песен у него более четырехсот.

Что подтвердит репертуар таких легенд, как "Песняры", "Сябры" и "Верасы", Кобзон, Ротару, Лещенко, Толкунова и Хиль.

Отобрали сегодня для вас пять самых узнаваемых.

"Алеся" - на слова орденоносного белорусского, советского поэта, писателя и сценариста, лауреата Сталинских премий Аркадия Кулешова. Проникновенная, нежная, мелодичная баллада - визитная карточка Лученка, некогда отданная "Песнярами" "Сябрам".

И, кстати, нет нужды далеко ходить - о "Песнярах": "Журавли на Полесье летят", самая известная песня на слова Алеся Ставера, поэта с тяжелой военной судьбой, трагически погибшего в автокатастрофе в 95-м.

Легендарный "Майский вальс" - песня Лученка на слова фронтовика Михаила Ясеня, которую некоторые искренне считали песней без автора, то есть народной. Как вспоминал Игорь Михайлович, его мама очень любила Шуберта, очень хотела, чтобы сын стал музыкантом, и "Вальс" он написал для нее.

"Зачарованная моя" - дебют на "Песне года" Ярослава Евдокимова, артиста с эталонным баритоном, чуть улыбчиво (в отличие от сурового Кобзона), исполнявшего, кстати, и "Майский вальс".

Обязательная для советских композиторов отметка в жанре патриотической духоподъемной песни - помпезная, размашистая, строгая "Комсомольская юность моя", в которой как нельзя кстати пришлось обширное классическое музыкальное образование Лученка и навыки оперировать суровыми, назидательными формами.