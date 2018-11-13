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13.11.2018 17:47
Рубрика: Легковые авто

Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную

Текст: Вадим Давыденко

Солнечная Калифорния с ее бесконечными пляжами, с роскошными зарослями секвой, пальм и чапараля уже не та, какой мы знали ее по сотням голливудских фильмов и рок-балладам 1960-1970-х. Сейчас все новости из "золотого штата" так или иначе связаны с лесными пожарами, которые охватили северные территории и потихоньку двигаются к столице, к городу Сакраменто.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Число погибших в огненной стихии приближается к полусотне, и власти объявили чрезвычайное положение. Из населенных пунктов, к которым приближаются пожары, массово бегут местные жители и здесь главное - не опоздать, не затянуть со сборами вещичек.

Каково это - запрыгнуть в машину в последний момент, когда пламя уже подступило к твоему дому, и мчаться прочь, можно понять по картинке с видеорегистратора жительницы городка Парадайз. Ее побег из рая (paradise (англ.) - рай) пролегал буквально через геенну огненную.

Как она не заблудилась в сполохах пламени и клубах дыма, как не слетела с трассы на горящую обочину, остается загадкой. Тот самый случай, когда видео - супер, видео - просто огонь.

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#видео #авто #лесные пожары