Введено наказание за "резиновые" офисы

Отныне привлекать к уголовной ответственности станут не только владельцев квартир, которые на своей жилплощади незаконно прописывают мигрантов, но и собственников нежилых помещений.

Сегодня "Российская газета" публикует закон, которым в Уголовный кодекс вносятся поправки для решения проблемы фиктивной регистрации мигрантов в так называемых "резиновых" офисах.

Поправки исключают словосочетание "жилое помещение", то есть ответственность теперь распространяется на случаи фиктивной регистрации в любых помещениях. В том числе на складах, в производственных помещениях и в офисах. Изменения вносятся в статью 322.3 УК. Согласно новой редакции под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания в РФ на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо в помещении без их намерения фактически проживать.

"После того как мы приняли меры в защиту от так называемых резиновых квартир, начали появляться "резиновые" офисы. И мы увидели, что, к сожалению, юрлица начали злоупотреблять, а иногда и организовывать заведомо противоправную деятельность, и на 34 квадратных метрах умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, там не намеревались и не могли проживать", - поясняла ранее необходимость подобных поправок одна из их разработчиков зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.