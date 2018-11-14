Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Внести в статью 3223 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2013, N 51, ст. 6696) следующие изменения:

1) в наименовании слова "в жилом помещении" исключить;

2) в абзаце первом слова "в жилом помещении" исключить;

3) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции:

"1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.".

Президент Российской Федерации В. Путин