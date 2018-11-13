Земфирой занялись судебные приставы

Российская певица, автор песен и музыкальный продюсер Земфира попала в поле внимания московских судебных приставов. Как изначально сообщал "Пятый канал", причина розыска буревестника "нового женского русского рока" - якобы долги по "коммуналке".

Сообщалось, что госпожа Рамазанова "не оплатила счета за ЖКУ на общую сумму порядка одиннадцати тысяч рублей". При этом говорилось, что задолженность исполнительницы "давняя, счета просрочены на два года" - именно тогда суд обязал ее выплатить долг. "Однако певица так и не внесла необходимую сумму".

Как утверждал канал, одна из самых известных российских рок-певиц при этом не только не погасила старые долги, но и добавила к ним новые, поскольку "квитанции на оплату коммунальных услуг, ежемесячно приходящие на ее имя, игнорирует".

В связи с чем женщину и разыскивают судебные приставы.

Однако позже появилась уточненная информация. Согласно сообщению РИА Новости, дело в штрафах за неправильную парковку и неуплате их в срок.

По данным агентства, ссылающегося на пресс-секретаря Хамовнического суда столицы Ольгу Мышелову, в апреле Земфира была два раза оштрафована за неправильную парковку - на 2,5 и три тысячи рублей, штрафы не оплатив.

"Мировым судом было вынесено два постановления в отношении Земфиры Рамазановой по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ - неуплата административного штрафа в срок", - рассказала Мышелова.

Правонарушение, в свою очередь, влечет увеличение суммы штрафов в два раза. Таким образом, теперь певица должна уплатить уже пять и шесть тысяч рублей.

Земфира Рамазанова родилась в 1976 году в Уфе. В начале 1998-го переехала в Москву, где начала работу с группой "Zемфира" над первым студийным альбомом, выпущенным в 1999-м. Последняя на сегодня пластинка Земфиры, "Жить в голове", шестая студийная, датирована 2013-м.

Ранее сообщалось, что Земфира и ее близкая подруга Рената Литвинова "поженились".