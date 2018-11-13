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13.11.2018 11:41
Рубрика: Общество

Астрономы записали звуки на Марсе

Текст: Денис Передельский

Ученые из Университета Англия Раскин (Великобритания) при помощи специально созданного алгоритма и ультразвуковой обработки данных записали звук рассвета на Марсе.

Фото: ESO/Lagrange/SPHERE consortium
Опубликовано видео вращения планеты вокруг другой звезды

Как сообщается на сайте университета, за основу было взято изображение, переданное на Землю марсоходом Opportunity. Для создания двухминутного саундтрека были применены методы ультразвуковой обработки данных.

Исследователи сканировали изображение слева направо и буквально по пикселям собрали и обобщили информацию о яркости и цвете, а также о марсианском рельефе.

При помощи специально разработанного алгоритма каждому элементу был "назначен" определенный тон. Например, более темный фон звучит тихо и медленно. Ярким и светлым оттенкам были приданы высокие звуки.

Восход яркого солнечного диска над поверхностью является кульминацией композиции, которой дали название "Звуковые ландшафты Марса".

Ее мировая премьера состоится на конференции Supercomputing SC18, которая стартует в Далласе 13 ноября.

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