Белорусский Дед Мороз стал лучшим сказочным персонажем СНГ

Аналитики агентства ТурСтат составили рейтинг самых популярных у российских туристов зимних сказочных героев стран СНГ и Грузии. Исследование проводилось на основе изучения статистики путевок на посещение резиденций фольклорных персонажей в сезон зимних каникул 2018 - 2019 года.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга, а также Снегурочка, Баба Яга и другие герои сказок участия в исследовании не принимали.

По мнению аналитиков, рейтинг популярности фольклорных персонажей на постсоветском пространстве возглавил Дед Мороз (Дзед Мароз) из Беларуси. В прошлом году он также был лидером рейтинга. Пан Зюзя и его внучка Снягурка с 2003 года живут в своей усадьбе в Беловежской пуще, которая находится в 340 километрах к юго-западу от Минска. На территории поместья площадью 15 гектаров находятся дом Деда Мороза с тронным залом, перед которым растет главная новогодняя елка высотой более 40 метров. Рядом располагаются - терем Снегурочки, скарбница - для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), волшебная мельница - для превращения плохих поступков в пыль, поляна Двенадцати месяцев. Традиционные блюда белорусской кухни можно отведать в ресторане "Хата Деда Мороза", а сувениры можно приобрести в "Мастерской матушки Зимы" и "Музее ледяного быта". По данным администрации национального парка "Беловежская пуща", поместье белорусского Деда Мороза - самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек.

В число популярных сказочных персонажей также вошли: Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдавии, Аяз Ата в Киргизии, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Кстати

Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября в городе Великий Устюг Вологодской области. Согласно данным климатической летописи именно в этот день в городе, расположенном на слиянии рек Северная Двина, Сухона и Юг, наступают первые морозы и в свои права вступает настоящая зима.