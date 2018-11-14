"Много шума из ничего" - это название комедии Уильяма Шекспира вполне подходит для тех событий, которые разворачиваются в эти дни вокруг соглашения между Лондоном и Брюсселем. Как сообщил BBC источник в кабинете министров Соединенного Королевства, текст документа после интенсивных обсуждений был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон. Более того, в последние два дня высокопоставленные чиновники в Британии только и делали, что знакомились с этим документом, однако что именно там написано, остается тайной за семью печатями до заседания кабинета министров, на котором он должен был быть принят или не принят официально. Хитрые британские журналисты пытались зайти с другой стороны и спрашивали пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритиса Шинаса, о чем, собственно, договорились уполномоченный Евросоюза Мишель Барнье со своими британскими коллегами. Но дипломат лишь ответил, что "Евросоюз сейчас не комментирует ситуацию, но сообщит, когда будет такая возможность".

Тереза Мэй - одна из немногих, кто видел проект соглашения по Brexit

Несмотря на это, вчера хорошим тоном в среде английских - и не только - политиков было высказать свое мнение об этом документе. Например, лидер лейбористов Джереми Корбин утверждал, что "исходя из того, что мы знаем о хаотичном характере этих переговоров, вряд ли достигнутое соглашение будет выгодно для страны". А один из лидеров кампании за выход из ЕС - член Европарламента, бывший лидер партии Независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, не видя соглашения, объявил: "Я думаю, что это худшая сделка в истории. Мы ведем себя, как побежденная страна". Впрочем, речь идет и о тех пунктах соглашения, которые уже известны: это обязательства Лондона по соблюдению прав граждан других европейских стран после Brexit, 21-месячный переходный период после 29 марта 2019 года, когда страна официально выйдет из Евросоюза, и детали так называемого "законопроекта о разводе", который подразумевает, что Британия должна выплатить ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов. В любом случае, выстраданный Лондоном и Брюсселем за два года текст наконец-то находится на Даунинг-стрит, и это уже большое достижение.

Тем временем

В ЕС наметился еще один кандидат, если не на выход, то уж точно на открытый конфликт с Брюсселем. Италия, ставшая первой страной - членом ЕС, чей госбюджет был отвергнут Еврокомиссией, объявила, что все равно поступит по-своему. Напомним, что в проекте бюджета на 2019 год запланирован дефицит в размере 2,4 процента от ВВП, в то время как по нормам единой Европы дефицит не должен превышать двух процентов от ВВП страны. Правительство Италии, которое еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис обвинил в "открытом и сознательном" выступлении против своих обязательств перед европейскими партнерами, накануне истечения трехнедельного срока ультиматума собралось на заседание, где было принято окончательное решение. После этого заседания вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что только такой бюджет поможет стране восстановиться, а глава МВД Маттео Сальвини пояснил, что он обеспечит "большую занятость, больше пенсий и меньше налогов". "Если Европу это устраивает - тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему", - подытожил он. Теперь Италии грозят штрафы и сокращение помощи со стороны Евросоюза.