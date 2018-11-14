Британия и Евросоюз подготовили соглашение о Brexit

Великобритания и Евросоюз на уровне экспертов согласовали черновик соглашения о Brexit. Документ после интенсивных переговоров одобрили обе стороны.

Проект должен позволить избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Члены британского кабинета министров соберутся сегодня для обсуждения договора, передает ТАСС.

Британский премьер-министр Тереза Мэй отметила, что в случае неодобрения властями королевства проекта, правительство будет готовиться к выходу из ЕС без сделки. Заседание правительства должно было состояться 12 ноября, однако Мэй отменила его из-за ожесточенного сопротивления имеющимся планам как внутри кабинета министров, так и в Брюсселе.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Британия, покинув Евросоюз, намерена сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Такой план подразумевает так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю. Между тем министр финансов Соединенного королевства Лиам Фокс заявлял, что Евросоюз своей неуступчивостью сам подталкивает Лондон к выходу без согласования. И если такое произойдет, то британская сторона откажется выплачивать многомиллиардную компенсацию.