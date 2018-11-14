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14.11.2018 10:10
Рубрика: В мире

Бывший премьер Македонии запросил политическое убежище в Венгрии

Текст: Александр Борисов (Скопье)
Никола Груевский, депутат македонского парламента от Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), бывший премьер-министр Республики Македонии (РМ), признанный виновным и приговоренный к двум годам заключения за нарушения местного законодательства при покупке бронированного автомобиля для нужд правительства, объявился в Венгрии.

"За прошедшие несколько дней мне неоднократно поступали угрозы жизни. Я сейчас нахожусь в Будапеште и уже попросил здесь политическое убежище. Я всегда останусь верен Македонии и никогда не сдамся", - написал на своей странице в Facebook политик.

В министерстве внутренних дел Венгрии уже подтвердили факт нахождения Груевского на территории их страны. Местные СМИ приводят выдержки из венгерского закона, согласно которым требование того или иного лица о политическом убежище может рассматриваться властями до 60 суток, однако предусмотрена и возможность ускоренной процедуры - до 15 дней.

МИД: Голосованием в парламенте Македонии руководили из-за рубежа

Побег бывшего премьер-министра из Македонии вызвал бурную негативную реакцию среди его политических оппонентов в стране. При этом специальный прокурор РМ Катица Янева уже заявила, что македонская сторона будет добиваться от Будапешта экстрадиции Груевского на родину. Глава же МВД РМ Оливер Спасовский сообщил, что мать и жена разыскиваемого находятся в Скопье и позволили провести обыск помещений.

Напомним, что суд македонской столицы - Скопье в связи с неявкой бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского в исправительное учреждение для отбывания двухлетнего срока наказания по делу "Танк" объявил политика в розыск. "Основной суд Скопье 12 ноября 2018 года дал поручение МВД о задержании указанного лица и постановил объявить его в розыск", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Македонии.

"Черная пятница" для Македонии: обман ценой в национальную идентичность

Представитель ВМРО-ДПМНЕ, депутат Александар Николовский назвал прошедший процесс политически мотивированным и организованным со стороны Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева.

"Сообщение, которое послано Заевым и СДСМ через суд, ясно, оно говорит, что неважно, имеются ли основания или доказательства, поскольку, будем откровенны, все юристы смеются над этим делом. Важно, что любой, кто посмеет противиться антигосударственной политике, окажется осужденным", - заявил парламентарий.

Между тем Никола Груевский является ярым противником политики действующих властей и их западных покровителей, пытающихся любой ценой втянуть Македонию в НАТО . Еще в 2017 году он предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования РМ и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

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