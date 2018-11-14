Центризбирком ДНР объявил о победе Пушилина на выборах главы республики

По итогам прошедших 11 ноября выборов Денис Пушилин избран главой Донецкой народной республики. Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

"Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены окончательные итоги голосования и утвержден результат выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета. По результатам выборов, избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович", - проинформировала Позднякова. По ее словам, он одержал убедительную победу, получив поддержку 60,86 процента избирателей.

На втором месте оказался Роман Храменков (14,28 процента голосов), на третьем - Елена Шишкина (9,27 процента), на четвертом - Роман Евстифеев (7,76 процента), на пятом - Владимир Медведев (6,49 процента). Недействительными были признаны 1,34 процента бюллетеней.

Что касается итогов выборов в Народный совет, то "Общественное движение "Донецкая республика", возглавляемое Пушилиным, будут представлять 74 депутата, члены общественного движения "Свободный Донбасс" займут 26 кресел в 100-местном парламенте.

Как ранее уже отмечала Позднякова, "серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было".

Соперники Пушилина со своей стороны подтвердили, что состоявшиеся выборы были прозрачными и демократическими. Аналогичной точки зрения придерживаются международные наблюдатели. "Выборы были прозрачные и корректные. И я не могу понять, как можно признать их нелегальными, не посетив избирательные участки. Организация выборов на таком уровне в ситуации войны заслуживает уважения", - отметил наблюдатель из Германии Андреас Маурер.