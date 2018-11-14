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Рубрика: В мире

Центризбирком ДНР объявил о победе Пушилина на выборах главы республики

Текст: Юрий Когалов

По итогам прошедших 11 ноября выборов Денис Пушилин избран главой Донецкой народной республики. Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования

"Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены окончательные итоги голосования и утвержден результат выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета. По результатам выборов, избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович", - проинформировала Позднякова. По ее словам, он одержал убедительную победу, получив поддержку 60,86 процента избирателей.

На втором месте оказался Роман Храменков (14,28 процента голосов), на третьем - Елена Шишкина (9,27 процента), на четвертом - Роман Евстифеев (7,76 процента), на пятом -  Владимир Медведев (6,49 процента). Недействительными были признаны 1,34 процента бюллетеней.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Что касается итогов выборов в Народный совет, то "Общественное движение "Донецкая республика", возглавляемое Пушилиным, будут представлять 74 депутата, члены общественного движения "Свободный Донбасс" займут 26 кресел в 100-местном парламенте.

Как ранее уже отмечала Позднякова, "серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было".

Соперники Пушилина со своей стороны подтвердили, что состоявшиеся выборы были прозрачными и демократическими. Аналогичной точки зрения придерживаются международные наблюдатели. "Выборы были прозрачные и корректные. И я не могу понять, как можно признать их нелегальными, не посетив избирательные участки. Организация выборов на таком уровне в ситуации войны заслуживает уважения", - отметил наблюдатель из Германии Андреас Маурер.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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