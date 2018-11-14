Эксперты прокомментировали двухразовую индексацию тарифов ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации оплаты коммунальных услуг в 2019 году в два этапа. Так, индексация с 1 января составит 1,7 процента с учетом повышения НДС, а с 1 июля - дополнительно 2,4 процента.

Перенесение повышения тарифа на 1 января вызвано тем, что вводится повышенный процент налога на добавленную стоимость, рассказала "Вечерней Москве" менеджер в сфере недвижимости, эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. "Думаю, что двухэтапная индексация - это вынужденная мера", - подчеркнула она.

При этом эксперт отметила, что с января вводится новая коммунальная услуга по вывозу бытовых отходов. По словам Юнисовой, она существенно повлияет на увеличение стоимости платежей, так как к ней не применяется положение о предельных индексах. То есть, новая услуга может стоить сколько угодно, в соответствии с региональным регулятором, заключила специалист.