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Рубрика: Власть

Яков Кедми: Сегодня НАТО - это совершенно излишняя организация

Текст: Евгений Шестаков (Тель-Авив - Москва)

Громкое заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, предложившего создать в Европе собственную армию для защиты от США, Китая и России, вызвало негодование президента США. Трамп припомнил, что в Первой и Второй мировых войнах нападавшей на Францию страной была Германия. "Они начали учить в Париже немецкий язык прежде, чем туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" - написал в среду американский лидер в Twitter. О том, обзаведется ли Европа армией или все эти пожелания Макрона "писаны вилами по воде", "Российская газета" беседует с израильским политологом Яковом Кедми, бывшим руководителем спецслужбы "Натив".

Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA
Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA

Сумеет ли Европа отстоять хотя бы формальные признаки своей независимости - оборону и внешнюю политику?

Яков Кедми: Европа не способна обеспечить свою оборону ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра без помощи Соединенных Штатов. Самостоятельная Европа не имеет никаких возможностей что-то определять. Плачевное состояние французской армии и когда-то серьезной немецкой армии не дают оснований для оптимистичных заявлений, что можно создать какую-то единую европейскую армию. Единая европейская армия без ядерного оружия ничего не стоит. Ядерное оружие есть только у Франции и Британии. Но оно совершенно бесполезно в случае серьезного конфликта Европы с Россией. Тогда как США для защиты Европы вполне достаточно двусторонних соглашений: между США и Германией, между США и Британией, между США и Францией, между США и Польшей. Так же, как, допустим, на Ближнем Востоке действуют соглашения между Америкой и Катаром, Америкой и Бахрейном. Они позволяют Пентагону держать в этих странах крупнейшие военные базы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Советник президента США Джон Болтон утверждает, что США не будут размещать в Европе новые ракеты после выхода Америки из договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности.

Яков Кедми: Европа боится, как огня, ракет малого и среднего радиуса действия. Любых. Все эти ракеты предназначены для европейского театра военных действий. Европа меньше всего хочет, чтобы территории входящих в нее стран стали театром военных действий. Возможностей быстро создать самой ракеты среднего радиуса действия, которые будут способны конкурировать с российскими, у Европы нет. Такая Европа в своей оборонной политике полностью зависит от американцев.

Какое будущее ждет НАТО?

Яков Кедми: НАТО - это структура, которая была создана в определенное время в определенных обстоятельствах определенными силами. Сегодня это совершенно излишняя организация. С военной точки зрения она не представляет ничего серьезного. То, что серьезно, это не НАТО, а Соединенные Штаты, которые стоят за альянсом. НАТО - бюрократическая структура, которая была создана, а теперь работает на самосохранение. Для того, чтобы доказать свою боеспособность, она кричит о российской угрозе и время от времени проводит те или иные маневры. Но все это предпринимается для того, чтобы сохранить альянс, и чтобы ему давали деньги. Лучше всего это понимает президент США. Ему НАТО не нужно. Уставные документы этой организации и заложенный в них принцип коллективной ответственности подвергают угрозе интересы США из-за действий неадекватных европейских политиков. Но Соединенные Штаты - слишком серьезная страна, чтобы ставить под удар свои интересы из-за какого-то амбициозного князька. Ситуация с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, затеявшим войну в Южной Осетии, научила НАТО и американцев очень многому.

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США захотят вступать в конфликт с Россией из-за кого? Из-за Латвии? Вспомните, что было в первые недели Второй мировой войны. И что сказали французские руководители на 11-й день войны. Они сказали, что, поскольку Польши уже практически не существует, нет смысла начинать военные действия против Германии. Если кто-то думает, что из-за Латвии французы или американцы пошлют своих солдат умирать, они ошибаются. Или немцы готовы воевать за поляков, которые их пламенно "любят и уважают" последние 400 лет?

Что, на ваш взгляд, в ближайшем будущем ждет российско-американские отношения? Стоит ли надеяться на прорыв от возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Аргентине?

Яков Кедми: Если посмотреть на результаты промежуточных выборов в США, они определили следующее. Первое. Эти выборы как таковые являлись тормозящим фактором для каких-то инициатив со стороны Трампа в отношении России из опасения, что его действия повлияют на результаты выборов. Голосование состоялось, а значит, этот сдерживающий диалог России и США фактор исчез. Итоги выборов в США практически не изменили возможность главы Белого дома проводить ту или иную внешнюю политику. Но при этом как бы Трамп ни действовал, он всегда будет подвергаться критике со стороны подконтрольного Демократической партии конгресса. Потому что основная цель нынешнего состава конгресса - добиться иных результатов на выборах главы государства, которые состоятся через два года. Все надежды противников Трампа, что им удастся создать политическую ситуацию, которая приведет к импичменту главе государства, окончательно исчезли. За Трампом стоит вся его Республиканская партия, как единое целое, чего не было прежде. Тот факт, что Республиканская партия сохранила сенат, заслуга только Трампа, и его однопартийцы это понимают. Они также отлично понимают, что на следующих выборах у них нет другого выхода, кроме как поддерживать Трампа.

Ситуация, которая сложилась сегодня в США, позволяет Трампу проводить любую политику, которую он хочет. Судя по тому, что происходило в отношении Северной Кореи, и что происходит в отношении Ирана, конечная цель главы Белого дома вести переговоры на более выгодных для США условиях, чтобы добиться более выгодных для американцев результатов. Конфронтация в глазах Трампа является "предисловием", необходимой базой для пересмотра существующих соглашений или существующего порядка. Такой же сценарий Трамп будет реализовывать в отношении России.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Отказ от Договора по ракетам средней и меньшей дальности тоже часть "конфликтообразующей" стратегии Трампа?

Яков Кедми: Президент США хочет заключить новые соглашения, старые его не устраивают. Даже если новый договор в значительной степени будет повторять старый, Трампу нужно показать, что это его новый договор. Это видно на примере Ирана, с которым глава Белого дома не прочь заключить новое соглашение.

Можно ли вообще, с вашей точки зрения, о чем либо договариваться с Трампом? И где гарантия, что эти договоренности не будут отменены в дальнейшем?

Яков Кедми: Я думаю, что Трамп - более договороспособный человек, чем его предшественник Барак Обама. Попытка дать шанс Трампу и начать с ним новые переговоры всегда положительна. Насколько это удастся, переговоры покажут. Цель президента США - достигнуть договоренностей на совершенно новых условиях, отвечающих американским интересам. Точно так же Россия должна определить свои интересы.

Американская администрация и, прежде всего, Трамп выступают против глобальных и идейных систем, которые обязывают Соединенные Штаты к каким-то определенным действиям. Трамп за двусторонние соглашения между Америкой и другими странами. Он придерживается стратегии, что с каждой страной в отдельности Соединенные Штаты "тет-а-тет" формируют свои соглашения. Договоренности, которые выходят за рамки двух стран, Трамп считает ненужными. Поэтому президент США, не называя вещи своими именами, выступает против Европейского союза, против НАТО. Он не хочет, чтобы какая-нибудь Норвегия определяла политику Соединенных Штатов. Норвегия может определять политику Соединенных Штатов, в его понимании, только в двустороннем соглашении между Соединенными Штатами и Норвегией. Но не в многостороннем.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Россия выступает за многополярный мир, Соединенные Штаты против. Россия ратует за усиление роли Объединенных Наций, а Соединенные Штаты за уменьшение роли ООН. Такая конфронтация угрожает разрушением миропорядка, который сложился после Второй мировой войны?

Яков Кедми: Порядка, который сложился после Второй мировой войны, практически не существует. Он был разрушен, когда натовские силы бомбили Югославию, разрушен с вводом американских войск и войск НАТО в Прибалтику. Он перестал существовать в связи с действиями американских войск в Грузии и в Украине. Формально этот порядок еще где-то записан, но в реальности ситуация такова, что восстановить его невозможно. Придется устанавливать новый порядок. В какой мере он будет основан на многосторонних соглашениях, а в какой на двусторонних соглашениях? Я больше склоняюсь ко второму варианту.

Каковы перспективы нового тройственного союза - России, Ирана и Турции?

Яков Кедми: Такого союза нет. Количество и качество противоречий между Россией и Турцией, между Россией и Ираном, между Турцией и Ираном колоссальное. Есть определенные общие тактические интересы на определенных участках в определенное время. Никакого союза нет, не было и не может быть. И вообще я что-то не заметил, что Россия за свое современное существование стремится к союзам с какими-то государствами. Есть определенные соглашения, а союза нет.

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Вы ожидаете какой-либо новой волны "Арабской весны", может быть, в других регионах мира?

Яков Кедми: Этот псевдолиберальный эксперимент на Ближнем Востоке закончился. Демократия в западном представлении может существовать только в высокоразвитых экономических странах. Она может быть более или менее эффективной в странах с грамотным населением. Она может быть эффективной в странах, где нет религиозного засилья или сильных религиозных партий. Если на Ближнем Востоке будет государство, соответствующее этим условиям, там на определенном этапе элементы демократии могут быть эффективными.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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