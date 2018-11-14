Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ.

Напомним, что ранее тарифы повышались раз в год с июля. Удорожание в среднем составляло 4%.

Но в следующем году - с 1 января 2019 года - будет с 18 до 20 процентов увеличен налог на добавленную стоимость. По словам замдиректора Института "Центр развития" научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" Валерия Миронова, из-за этого годовая инфляция может вырасти на один процент. "И для того, чтобы удержать годовую инфляцию в рамках 4 процентов, правительство решило "разбить" повышение тарифов на ЖКХ на два этапа",- добавил эксперт.

С 1 января 2019 года тарифы ЖКХ вырастут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на 2,4%. Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.