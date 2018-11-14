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14.11.2018 17:12
Рубрика: В мире

Караван мигрантов добрался до границы США

Текст: Юрий Когалов
Авангард каравана мигрантов из стран Центральной Америки достиг американской границы. Как передает Infobae, в первой группе свыше 350 человек, они прибыли в Тихуану на девяти автобусах, значительно опередив остальных претендентов на хорошую жизнь в США.

"Я счастлив, потому что мы здесь, в шаге от входа в Соединенные Штаты", - отметил Хосе Альфреди Мехиа Маркес, уроженец гондурасского города Сан-Педро Сула, откуда караван начал свой путь. По его словам, "теперь надо добраться до самой границы и посмотреть, что там происходит".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Часть каравана мексиканские власти разместили в одном из городских приютов, там мигрантам предоставили продукты питание и другую необходимую помощь. Однако некоторые предпочли расположиться на открытом воздухе - в непосредственной близости от ограждения, разделяющего Мексику и США. Несколько человек даже взобрались на забор, однако пойти дальше на глазах патрульных не рискнули.

Одни мигранты признаются, что могут остаться в Тихуане, если их не пустят в США, однако другие заверяют, что даже если их депортируют, будут вновь и вновь пытаться пересечь границу, пока не добьются успеха.

Напомним, караван мигрантов отправился в США из гондурасского города Сан-Педро-Сула, занимающего первое место в стране и 25-е в мире по уровню насилия и преступности. Изначально на дорогу вышли около 1,3 тысячи человек, но постепенно колонна росла (в основном за счет граждан Гватемалы и Сальвадора). По последним оценкам, сейчас в ней около пяти тысяч человек. Могло бы быть и больше, но часть людей подала заявки на получение убежища в Мексике и теперь не может сделать то же самое в США.

Трамп пообещал, что военные не будут обстреливать караван мигрантов

В ожидании нелегалов президент США Дональд Трамп в конце октября принял решение увеличить контингент военных на границе Мексикой до 15 тысяч человек (на месте уже ведутся работы по укреплению заграждений, натягивается колючая проволока). По оценкам американских СМИ, этот шаг обойдется Вашингтону в 200 миллионов долларов.

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