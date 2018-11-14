Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа

"Я пришел, чтобы заявить о своей отставке, - сказал политик. - Я не могу оставаться на посту главы военного ведомства, когда миллионы долларов утекают в сектор Газа".
Главной причиной ухода, по словам политика, стало его несогласие с прекращением боевых действий против боевиков в секторе Газа, которое вступило в силу днем ранее, благодаря усилиям посредников из Египта и ООН. Сам Либерман уточнил, что голосовал против перемирия, призывая нанести жесткий удар по позициям правящего в Газе движения ХАМАС.
"Перемирие с ХАМАС - это капитуляция перед террором, и она серьезно повредит безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе", - заявил Либерман.
Также он призвал правящую коалицию быстрее принять решение о новых выборах, чтобы "не парализовать страну".
Выход партии Либермана из правящей коалиции "Ликуд - Наш дом Израиль" несколько ослабит позиции премьер-министра Беньямина Натаньяху в кнессете. Однако, такое ослабление может быть не очень значительным, поскольку у сторонников Либермана там лишь пять кресел. Тем не менее, после ухода НДИ у правящей коалиции останется лишь минимальное число необходимых мандатов, 61 из 120.
Кстати, Либермана в его позиции относительно ХАМАС поддержали еще три министра - министр по делам Иерусалима и министр охраны окружающей среды Зеев Элькин из правящей партии Ликуд, а также министр образования Нафтали Беннет и министр юстиции Айеле Шакед, оба принадлежат к национально-религиозной партии "Еврейский дом" (Байт Иехуди), отрицающей компромиссы.