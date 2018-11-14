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14.11.2018 08:24
Рубрика: Экономика

Минкомсвязи предложило отменить лицензирование компакт-дисков

Текст: Ольга Игнатова

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект Минкомсвязи России об отмене лицензирования деятельности по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В свое время такое лицензирование вводилось для борьбы с контрафактом. Но сегодня спрос на компакт-диски сильно упал, так как аудио-, видео произведения можно найти в интернете.

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Пик продаж аудиовизуальной продукции на DVD и компакт-дисках приходился на 2005-2008 годы. К 2010 году объем продаж по сравнению с 2005 годом сократился на 52 процента, а в 2014-2017 годах - еще в полтора раза. В настоящее время музыкальных произведений на дисках продается в шесть раз меньше, чем через интернет (500 миллионов рублей против трех миллиардов рублей). Продажи кинопродукции на дисках составляют 400 миллионов рублей, онлайн-видео - пять миллиардов рублей.

По данным Роскомнадзора, с первого января 2018 года выданы только две новые лицензии на этот вид деятельности, а всего в реестре числится 82 действующие лицензии. В Минкомсвязи считают, что лицензирование свою задачу выполнило и больше не является эффективным механизмом борьбы с распространением контрафактной продукции. Поэтому и предлагается его отменить.

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