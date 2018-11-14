Моника Левински попыталась снова принести извинения Хиллари Клинтон

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, оказавшаяся в центре сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году, выразила готовность снова извиниться перед женой бывшего американского лидера Хиллари. "Если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я знаю, что я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, насколько мне жаль", - сообщила Левински.

Левински напомнила, что после раскрытия информации о связи экс-стажера Белого дома с главой государства ее первым публичным заявлением стали извинения перед Хиллари Клинтон и ее дочерью Челси, пишет журнал Vanity Fair.

Напомним, в январе 1998 года СМИ узнали о романе 42-го президента США с Левински, которая проходила в Белом доме стажировку. Инцидент стал достоянием общественности благодаря Линде Трип, работавшей в администрации президента. Глава государства сначала отверг все обвинения, а затем сознался в интимной связи с девушкой. Клинтон так и не извинился перед своей стажеркой после секс-скандала. "С ней лично я никогда не говорил. Но я не раз заявлял публично, что мне очень жаль ", - отметил ранее бывший глава государства.

По поводу двадцатилетия одного из наиболее громких и резонансных секс-скандалов в истории снят документальный сериал.