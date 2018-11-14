МВД предлагает ужесточить наказание для водителей без прав

Водителей, не имеющих прав, и повторно попавшихся за рулем, предлагается отправлять под арест, а то и на обязательные работы.

Такое предложение прозвучало во время общественного обсуждения подготовки соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые проходили на портале regulation.ru.

Напомним, что о подготовке МВД этого законопроекта "Российская газета" писала 30 октября. Сейчас подведены итоги этого обсуждения и началась разработка самого нормативного акта.

Некий участник обсуждения считает, что адекватное наказание за повторную езду без прав - это штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 480 часов. Это предложение, как заверил разработчик проекта, то есть МВД будет учтено при подготовке законопроекта.

Напомним, проблема заключается в том, что ныне установленная ответственность за это нарушение - штраф от 5 до 15 тысяч рублей - фактически никак на нарушителей не влияет. В результате и аварийность с такими водителями растет. По данным МВД, только за 2016-2017 годы и первое полугодие 2018 года неоднократно попались за управлением автомобилями 82,5 тысячи водителей, не имеющих прав. Из них 7,5 тысячи задерживались сотрудниками Госавтоинспекции пять и более раз. Кроме того, за это время произошло более 26 тысяч ДТП по вине "бесправных" водителей. В них погибли 4 тысячи и получили ранения 34 тысячи человек.

Заметно на этом фоне выделяются дети "особо одаренных" родителей, которые служат примером неадекватного поведения на дороге. Напомним историю с Марой Багдасарян. Она многократно привлекалась к ответственности за нарушения правил, за неуплату штрафов и не одни сутки отсидела под арестом до тех пор, пока у нее были права. Но после того, как ее водительское удостоверение было аннулировано по медицинским показаниям, она продолжила ездить за рулем, попадаться инспекторам ГИБДД, и каждый раз отделывается штрафом. Больше ей, согласно действующему КоАП, ничего не грозит. Ведь она не считается лишенной прав. У нее вообще их нет.

Именно для того, чтобы убрать с дорог таких лихачей и разрабатывается этот законопроект. Как говорил на совещании руководителей ГИБДД начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, такие люди не воспринимают штраф, как наказание. Для них это плата за проезд. В МВД пока предлагают установить для тех, кто повторно попался за рулем без прав, арест до 15 суток. При этом если водитель попадется еще раз, то арест начнется с 10 суток. Но, как видно, предложение о штрафе в двойном размере и обязательных работах, также заинтересовало МВД. Непонятно только зачем на столь серьезное повторное нарушение распространять возможность уплаты штрафа в половинном размере, если человек заплатил его в течение 20 дней с момента вынесения. Во всяком случае, именно такое предложение висело в проекте нормативного акта в момент написания этого материала.

Напомним, что в Госдуме ожидает рассмотрения проект поправок в КоАП, разработанный Министерством юстиции. Согласно ему, возврат автомобиля автовладельцу, после того, как водитель был пойман за рулем в нетрезвом виде или отказался пройти медосвидетельствование, возможен будет только после внесения залога. Залог предполагается установить в размере штрафа, предусмотренного этими статьями. То есть 30 тысяч рублей. Если поправки о залоге будут приняты, то, как сообщили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, необходимо будет распространить его действие и на те случаи, когда за рулем оказался тот, кто не имеет прав в принципе, или лишенный права управления.

Надо пояснить, что все эти суровые наказания не относятся к тем водителям, которые просто забыли права дома. Для них предусмотрено наказание по другой статье КоАП. А именно по части 2 статьи 12.3 - предупреждение или штраф 500 рублей. Причем недавно Михаил Черников заявил, что вскоре можно будет не возить с собой водительское удостоверение. Ведь вся информация о водителе есть в базе данных ГИБДД. Так что возможно часть 2 статьи 12.3 КоАП доживает свои последние годы.