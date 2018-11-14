На дне моря найдена деталь "компьютера" возрастом 2200 лет

Подводные археологи обнаружили на дне Эгейского моря недостающую деталь загадочного антикитерского механизма, известного как первый "компьютер" на Земле.

Как сообщает Haaretz, деталь была найдена при обследовании места знаменитого кораблекрушения. Оно было обнаружено в 1900 году, а спустя год с затонувшего древнего корабля был поднят загадочный механизм.

Он получил название "антикитерский" по наименованию греческого острова, вблизи которого был найден. Этот механизм датируется примерно 100-200 гг. до н.э. Он состоял из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус.

При обследовании морского дна археологи обнаружили недостающую деталь - бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя "ручками". Артефакт украшен изображением быка.

По мнению ученых, антикитерский механизм использовался для расчета движения небесных тел. Поэтому они предположили, что диск был важной частью устройства, позволявшего определить расположение созвездия Тельца.