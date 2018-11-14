Новости

В Индонезии люди выпали из кабины колеса обозрения 13:28
В Кирове драка у развлекательного центра привела к смерти 13:19
СК выяснит обстоятельства гибели заключенного в челябинской колонии 13:15
10 из 22 членов правительства Хакасии ушли в отставку 13:13
ЦИК напомнил о необходимости найти виновных за срыв выборов в Приморье 13:07
Выигравший миллион долларов мужчина назвал "особенные" числа 13:05
Мосгорсуд оставил под стражей вице-премьера Крыма Нахлупина 13:04
В Петербурге две школьницы попали под электричку 13:03
В Греции раскопали легендарный город-государство 13:00
АвтоВАЗ снова будет поставлять машины в Турцию 13:00
В Италии эвакуируют 7 тысяч человек из-за бомбы времен войны 12:59
Иркутская область и Беларусь нарастили товарооборот 12:57
На дне моря найдена деталь "компьютера" возрастом 2200 лет 12:55
В Петербурге маткапитал разрешат тратить на медпомощь и реабилитацию 12:51
Правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины СГ 12:48
СМИ: Джон Келли может уйти в отставку после конфликта с Меланьей Трамп 12:48
Ибрагимович назван автором лучшего гола сезона в MLS 12:45
В московском метро восстановлено движение после сбоя 12:42
Завершены съемки третьего сезона "Очень странных дел" 12:39
Создатель "Игры престолов" рассказал о сюжете продолжений сериала 12:31
Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 12:30
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне 12:29
Конструктор рассказал об уникальном "зрении" Су-57 12:29
В РФ из Абхазии ввезли рекордное количество цитрусовых 12:24
В Кремле заявили о стабильной макроэкономической ситуации 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 12:55
Рубрика: Общество

На дне моря найдена деталь "компьютера" возрастом 2200 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Brett Seymour / EUA / ARGO Фото: Brett Seymour / EUA / ARGO
Фото: Brett Seymour / EUA / ARGO

Подводные археологи обнаружили на дне Эгейского моря недостающую деталь загадочного антикитерского механизма, известного как первый "компьютер" на Земле.

Фото: Chinese Cultural Relics
В Китае нашли вторую терракотовую армию
Фото: greece.greekreporter.com
Ученые проверят подлинность останков отца Александра Македонского

Как сообщает Haaretz, деталь была найдена при обследовании места знаменитого кораблекрушения. Оно было обнаружено в 1900 году, а спустя год с затонувшего древнего корабля был поднят загадочный механизм.

Он получил название "антикитерский" по наименованию греческого острова, вблизи которого был найден. Этот механизм датируется примерно 100-200 гг. до н.э. Он состоял из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус.

При обследовании морского дна археологи обнаружили недостающую деталь - бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя "ручками". Артефакт украшен изображением быка.

По мнению ученых, антикитерский механизм использовался для расчета движения небесных тел. Поэтому они предположили, что диск был важной частью устройства, позволявшего определить расположение созвездия Тельца.

Анализ ДНК раскрыл тайну загадочного вымершего существа
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне
В Кремле заявили о стабильной макроэкономической ситуации
СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе
Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ
Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре