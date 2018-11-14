Новости

Авиакомпания "Якутия" попросила снять запрет на рейсы за рубеж 08:22
В Приморье вынесли приговор по делу о заказном убийстве подростка 08:20
Правозащитники: ЦРУ разрабатывало "сыворотку правды" для террористов 07:42
Изображавшим автобус на приморском мосту наказание не грозит 07:39
Блондинка в розовом разбила топором дорогой Porsche в центре Киева 07:37
В Приморье устроивший смертельное ДТП водитель попал под машину 07:18
Обнаружен фактор, значительно ускоряющий старение организма 06:40
Начиненные иглами груши обнаружены в магазинах Австралии 06:36
На Дальнем Востоке появятся "Цифровые бриллианты" 06:35
Затонувший у берегов Камчатки сухогруз шел с неучтенными пассажирами 06:34
Моника Левински попыталась снова принести извинения Хиллари Клинтон 06:13
В Комсомольске-на-Амуре два человека погибли при пожаре 06:10
Сразу несколько пилотов увидели НЛО в небе над Ирландией 05:20
Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за 50 миллионов долларов 05:10
СК назвал версии кораблекрушения у берегов Камчатки 04:49
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:44
Меланья Трамп попросила уволить заместителя Джона Болтона 04:35
Боевики ХАМАС заявили о прекращении огня против Израиля 04:23
Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа 03:54
Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента 03:20
Самый разрушительный пожар в Калифорнии уничтожил более 7600 домов 03:12
В Марокко три человека погибли в результате обрушения шахты 02:23
Британия и Евросоюз подготовили соглашение о Brexit 02:21
Госдеп прокомментировал идею создания общеевропейской армии 01:54
Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
14.11.2018 06:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружен фактор, значительно ускоряющий старение организма

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария) открыли микроб, напрямую влияющий на работу иммунитета и провоцирующий быстрое старение организма.

Фото: depositphotos.com
Томские ученые сделали из садового цветка лекарство от гастрита

В рамках эксперимента ученые повредили в ДНК дрозофил ген PGRP-SD, который отвечает за идентификацию "своих" бактерий. Такая манипуляция лишила мушек способности распознавать полезных и вредных микробов.

Было зафиксировано, что продолжительность жизни насекомых резко сократилась. Виновника процесса удалось обнаружить - это бактерия Lactobacillus plantarum. Размножение микроба способствовало разрушению ДНК клеток кишечника и вызывало их массовую гибель.

Процесс повлиял на состояние дрозофил, значительно ускорив их старение и сократив в итоге продолжительность жизни. Схожие процессы могут происходить и в кишечнике человека, считают ученые.

И это с большой вероятностью объясняет, почему одни люди стареют быстрее других (с учетом того, что они ведут схожий образ жизни).

Ученые отметили, что человеческое тело содержит в себе примерно в десять раз больше бактерий, грибков и других представителей микрофлоры, чем собственных клеток.

Кстати

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) выяснили, что пища, содержащая гидрохиноны, в сочетании с цинком способна предотвратить окислительный процесс в организме и замедлить процесс старения. Среди таких продуктов - чай, вино, шоколад и кофе.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента
Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
УПЦ посчитала невозможным присоединение к автокефалии