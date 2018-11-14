Обнаружен фактор, значительно ускоряющий старение организма

Исследователи из Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария) открыли микроб, напрямую влияющий на работу иммунитета и провоцирующий быстрое старение организма.

В рамках эксперимента ученые повредили в ДНК дрозофил ген PGRP-SD, который отвечает за идентификацию "своих" бактерий. Такая манипуляция лишила мушек способности распознавать полезных и вредных микробов.

Было зафиксировано, что продолжительность жизни насекомых резко сократилась. Виновника процесса удалось обнаружить - это бактерия Lactobacillus plantarum. Размножение микроба способствовало разрушению ДНК клеток кишечника и вызывало их массовую гибель.

Процесс повлиял на состояние дрозофил, значительно ускорив их старение и сократив в итоге продолжительность жизни. Схожие процессы могут происходить и в кишечнике человека, считают ученые.

И это с большой вероятностью объясняет, почему одни люди стареют быстрее других (с учетом того, что они ведут схожий образ жизни).

Ученые отметили, что человеческое тело содержит в себе примерно в десять раз больше бактерий, грибков и других представителей микрофлоры, чем собственных клеток.

Кстати

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) выяснили, что пища, содержащая гидрохиноны, в сочетании с цинком способна предотвратить окислительный процесс в организме и замедлить процесс старения. Среди таких продуктов - чай, вино, шоколад и кофе.