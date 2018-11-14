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14.11.2018 12:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли еще одну опасность недосыпа

Текст: Лариса Ионова

Ученые из США доказали, что постоянно не высыпающиеся дети больше подвержены ожирению. Они приобретают нездоровые привычки в питании, предпочитают сидячий образ жизни. Исследователи кафедры кинезиологии и здоровья Университета Ратгерса в Нью-Брансуике провели эксперимент с участием 177 тысяч детей школьного возраста. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.

Фото: depositphotos.com
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С помощью электронных опросников ученые изучали, что и как дети едят, занимаются ли физкультурой, спортом или физической работой и сколько при этом спят. Считается, что дети до 12 лет должны спать не менее девяти часов в сутки, а старше 12 лет - не менее восьми часов.

Оказалось, что около сорока процентов обследуемых спят меньше нормы. И те, кто хронически недосыпает, не любят завтракать, предпочитают быстрые перекусы в виде фастфудов и сладостей, а от употребления полезных продуктов отказываются. Они не любят активный образ жизни, предпочитая сидеть за компьютером или лежать на диване перед телевизором. Такие вредные привычки ведут к появлению избыточного веса, а впоследствии - к ожирению.

"Самым удивительным открытием было то, что аэробный фитнес был связан с привычками сна, - говорят исследователи. - То есть, чем лучше и продолжительнее был сон, тем лучшей физической подготовкой обладал ребенок. Адекватный сон приводит к повышению уровня энергии в течение дня. Поэтому дети, которые хорошо спят, более физически активны в течение дня. И родителям, учителям и медицинским работникам следует особое внимание уделять здоровому сну детей школьного возраста".

Общество Наука Общество Здоровье
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