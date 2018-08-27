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27.08.2018 08:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиологи определили оптимальное время сна

Текст: Оксана Грибанова

У людей, спящих менее шести часов в сутки, риск развития ишемической болезни сердца и инсульта увеличивается на 11 процентов. Однако сон длительностью более восьми часов повышает этот риск уже на 33 процента. К такому выводу пришли специалисты из Европейского общества кардиологии.

Фото: depositphotos.com
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Таким образом, оптимальное время сна - от семи до восьми часов. Также специалисты отметили, что кратковременный отдых (в течение 20-30 минут) также безопасен для здоровья. Данные ученых основываются на мета-анализе 11 исследований с участием более миллиона взрослых людей.

- Результаты нашей работы демонстрируют, что слишком много или слишком мало спать неблагоприятно для сердца. Чтобы точно выяснить, почему, необходимо провести дополнительное исследование. Пока же ясно, что сон влияет на биологические процессы, такие как метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспалительные процессы - все это воздействует на сердечно-сосудистую систему, - пояснил доктор Эпайминондас Фонтас.

Кстати

Ученые из США и Австралии выяснили, что меньше всего времени на сон тратят японцы - чуть более семи часов, а дольше остальных спят жители Аргентины - до 10 часов 16 минут. У россиян же средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут.

Общество Здоровье
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