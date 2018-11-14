Пересмотром наказаний водителям займутся отдельные кассационные суды

Новый закон кардинально изменил схему пересмотра дел по нарушениям Правил дорожного движения. Рассматривать жалобы водителей на вступившие в силу постановления будут отдельные кассационные суды, расположенные в другом регионе.

Напомним, сейчас проходит большая реформа правосудия: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды. Главное отличие новой системы от пока действующей: на разных стадиях дело будет рассматриваться в судах разных регионов.

Сегодня нередко получается, что дело проходит несколько инстанций, не покидая одного суда. Допустим, в апелляционной и кассационной инстанции его будут рассматривать в региональном суде. Да, составы суда будут разные (то есть разные судьи). Но ведь коллектив суда один и тот же. И только пройдя несколько стадий, дело может выйти за пределы региона и попасть в другой суд.

Девять кассационных судов будут рассматривать жалобы на постановления о наказании водителей и помогут Верховному суду формировать единые подходы

Теперь система меняется. Всего будет создано девять отдельных кассационных судов и пять отдельных апелляционных судов. Планируется, что осенью будущего года они уже должны заработать.

"Эти изменения позволят обеспечить независимость и самостоятельность функционирования судебных инстанций, снизить коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защитите прав граждан", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также Госдума приняла ряд законов, прописывающих компетенцию новых судов. В частности, были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым кассационные суды будут рассматривать жалобы на вступившие в силу постановления по делам об административных правонарушениях.

Это означает, что из привычной схемы "мировой суд - районный суд - региональный суд" исключаются региональные суды. Кассационная жалоба сразу уйдет в другой регион. Если же первой инстанцией был районный суд, то суд региона рассмотрит дело в качестве второй инстанции, но уже не сможет рассматривать жалобу на по сути свое же решение.

По мнению экспертов, это означает, что теперь легче будет вырабатывать единую судебную практику по всей стране. На дороге постоянно возникают казусы, которые в разных регионах суды трактуют по-разному. Например, наказывать ли водителя за то, что из-под колес его авто вылетел камень и повредил лобовое стекло другой машины? А если водитель повредил только свою машину (наехал на железку или слетел в кювет), должен ли он вызывать полицию? Вопрос принципиальный, так как за оставление места дорожно-транспортного происшествия могут лишить водительских прав.

Должно пройти время, чтобы такие казусные вопросы дошли до Верховного суда страны, и тот определил бы правовые позиции, на которые должны ориентироваться все судьи страны. Однако даже после таких решений подчас проходит немалый срок и отменяется значительное число постановлений, прежде чем до всех судей дойдет правильное толкование норм.

Кстати, именно Верховный суд разъяснил, что если ущерб причинен только машине самого водителя, и никому и ничему больше, это не является дорожно-транспортным происшествием, вызывать полицию не надо. Соответственно, наказывать человека не за что. За камни, вылетевшие из-под его колес, человек тоже не отвечает.

Теперь к формированию практики подключатся девять кассационных судов. Добиться, чтобы девять судов придерживались единых правовых подходов легче, чем настроить на единую практику все региональные суды. Кстати, за полгода Верховный суд России удовлетворил 173 жалобы на вступившие в силу постановления о привлечении к административной ответственности.