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14.11.2018 11:50
Рубрика: Власть

Песков: Непредсказуемость США вызывает глубокую обеспокоенность

Какими бы ни были новые санкции США, они навредят отношениям наших стран. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле отметили, что не берутся предсказывать, какими будут эти санкции.

Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ

- Что это будут за санкции - трудно сказать. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут, - сказал Песков интервью "Дождю".

- То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, об этом все уже говорят абсолютно открыто, потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира - конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех, - подчеркнул он, цитирует его ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США могут отложить принятие новых санкций до следующего года.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что США за последние семь лет более 60 раз вводили санкции в отношении России. "Время идет, поводы находятся", - сказала она. Комментируя слова представителя госдепартамента США о возможности введения новых ограничительных мер, она отметила, что такой подход стал обыденным для США, он демонстрирует не силу, а бессилие решить реальные проблемы.

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