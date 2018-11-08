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08.11.2018 13:54
Рубрика: Власть

В МИД подсчитали число введенных США санкций против России

Текст: Юрий Когалов

США за последние семь лет более 60 раз вводили санкции в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"С 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью", - отметила дипломат, комментируя слова представителя госдепартамента США о возможности введения новых ограничительных мер.

По ее словам, ультиматумами Россию запугать невозможно, однако подобные заявления вызывают тревогу и заставляют усомниться в уровене профессионализма американских деятелей. Представитель МИД подчеркнула, что такой подход стал обыденным для США, он демонстрирует не силу, а бессилие решить реальные проблемы.

"Мы, конечно, с интересом наблюдаем за спектаклем, который продолжает разыгрываться в Соединенных штатах Америки, - отметила Захарова. - Мы уже привыкли к такой постановке вопроса, для нас она не является новой. Мы понимаем подтекст - он связан и с политикой сдерживания, и с целым ворохом внутриполитических проблем в США".

В ответ на озвученные в конгрессе обвинения, что РФ якобы не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" дипломат подчеркнула, что Россия давно "уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал". По мнению Захаровой, это попытка найти внешнего врага в ситуации, когда общество в США оказалось расколото.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Тем не менее в Москве надеются, что Вашингтон, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию, будет уделять внимание нормализации отношений с РФ.

"В этом мы точно заинтересованы, - заявила Захарова. - Мы надеемся, что этот русофобский запал, который мы наблюдали многие годы, эта фейковая история относительно российского вмешательства в американские выборы, эти придумки относительно неких русских хакеров, все это завершится".

Она рассчитывает, что американцы, в конце концов, поймут абсурдность бесконечного обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США, не предоставляя при этом никаких доказательств. Дипломат в очередной раз подчеркнула, что позиция Москвы заключается в том, что промежуточные выборы - это внутреннее дело США, и Россия в эти дела не вмешивается.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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